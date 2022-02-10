Євросоюз передав Росії спільну відповідь на лист Лаврова про гарантії безпеки в Європі

Євросоюз передав представнику Росію спільну відповідь блоку на лист глави Міністерства закордонних справ РФ Сергія Лаврова, в якому він хотів отримати пояснення, чому країни ЄС, США та Канада нібито вибірково підходять до виконання міжнародних угод щодо безпеки.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель.

«Я відповів від імені держав-членів ЄС на листи, які вони отримали від міністра [МЗС Росії] Лаврова. Напруженість і розбіжності мають вирішуватися шляхом діалогу та дипломатії. Ми закликаємо Росію до деескалації та відмовитися від нарощування військової могутності в Україні та навколо неї, а також у Білорусі», — написав він.

Водночас Боррель не розкрив подробиці відповіді.

Зазначимо, Лавров у своєму листі зазначив, що очікує на окремі відповіді від кожної країни-адресата, «оскільки згадані зобовʼязання приймалися кожною з наших держав індивідуально, а не від імені або у складі якогось блоку». Проте в Євросоюзі вирішили це проігнорувати.