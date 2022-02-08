Путін «запропонував» Порошенку політичний притулок у Росії через справу про держзраду

Президент Росії Володимир Путін в іронічній формі запропонував політичний притулок у РФ пʼятому президентові України Петру Порошенку.
Про це він заявив під час пресконференції з лідером Франції за підсумками зустрічі, на якій обговорювалося напруження навколо України.
«Свого часу, коли пан Порошенко ще був президентом України, я йому казав, що якщо у нього виникнуть якісь проблеми в майбутньому, Росія готова надати йому політичний притулок. Він тоді іронізував багато з цього питання. Але сьогодні хочу підтвердити свої пропозиції, незважаючи на наші серйозні розбіжності щодо цього питання — питання врегулювання на Донбасі. І я вважаю, що він наробив багато помилок щодо цього. Але все-таки його переслідування як державного злочинця — надмірна заявка на успіх від чинного керівництва [України]», — сказав Путін.
Заявив він це у контексті обговорення «нормандського формату» і підписання Мінських угод.
Путін сказав, що передбачав переслідування Порошенка його наступником, після чого почав повторювати тези російської пропаганди про переслідування опозиції в особі депутата від ОПзЖ Віктора Медведчука, тощо.
- У середині грудня Порошенку підписали підозру в державній зраді через поставки вугілля з окупованого Донбасу. За версією слідчих, Порошенко у 2014 році зірвав постачання вугілля з ПАР і дозволив організувати поставки з окупованого Донбасу. У справі проходять також голова політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.
- У грудні Порошенку підозру не вручили, оскільки він виїхав із країни. 17 січня Порошенко прилетів до Києва з Варшави. Його з мітингом зустрічали прихильники, після чого він вирушив до Печерського суду Києва. У кінці дня суддя переніс засідання з обрання запобіжного заходу.
- 19 січня суд відпустив Порошенка під особисте зобовʼязання, але перед цим під судом відбулися сутички з поліцією. Порошенко та його прихильники вважають справу політичним переслідуванням опозиції.