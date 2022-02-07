Президент Франції закінчив пʼятигодинну зустріч із Путіним. Перші подробиці

Президент Франції Емманюель Макрон закінчив пʼятигодинні переговори з лідером Росії Володимиром Путіним. Центральною темою зустрічі були напруження навколо України і питання безпеки Європи.

Про це повідомляють Інтерфакс і «Голос Америки».

Макрон закликав Путіна до деескалації напруги і говорив про необхідність подальшого діалогу. Він заявив про необхідність «відповідальної» поведінки всіх сторін. Також порушувалося питання «нормандського формату».

Перед зустріччю Макрон говорив, що чекає на результати від зустрічі. Спікер Путіна Дмитро Пєсков, навпаки, казав, що чекати на «рішучі переломи» не варто, але переговори можуть бути змістовними.

Путін привітав роль Франції у формуванні європейської безпеки і відзначив роль Парижу у розробці Мінських угод та організації «нормандського формату». Він заявив про «загальну стурбованість» країн у сфері безпеки в Європі і сказав, що готовий обговорювати цю тему.