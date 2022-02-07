Президент Франции закончил пятичасовую встречу с Путиным. Первые подробности

Президент Франции Эмманюэль Макрон закончил пятичасовые переговоры с лидером России Владимиром Путиным. Центральной темой встречи были напряженность вокруг Украины и вопрос безопасности Европы.

Об этом сообщают Интерфакс и «Голос Америки».

Макрон призвал Путина к деэскалации напряжения и говорил о необходимости дальнейшего диалога. Он заявил о необходимости «ответственного» поведения всех сторон. Также поднимался вопрос «нормандского формата».

Перед встречей Макрон говорил, что ожидает от встречи результатов. Спикер Путина Дмитрий Песков, наоборот, говорил, что ждать «решительных переломов» не стоит, но переговоры могут быть содержательными.

Путин поприветствовал роль Франции в формировании европейской безопасности и отметил роль Парижа в разработке Минских соглашений и организации «нормандского формата». Он заявил об «общей озабоченности» стран в сфере безопасности в Европе и сказал, что готов обсуждать эту тему.