Президент Франції Макрон 7 лютого зустрінеться з Путіним. Говоритимуть про зниження напруженості в ситуації навколо України

«Ми обговоримо умови деескалації. Потрібно бути дуже реалістичним. Ми не досягнемо односторонніх жестів, але важливо не допустити погіршення ситуації, перш ніж вибудовувати механізми та жести взаємної довіри», — наголосив Макрон.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню Le Journal du Dimanche .

Президент Франції Емманюель Макрон, який 7 лютого проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві, сподівається досягти значного прогресу у деескалації ситуації щодо України.

«Геополітична мета Росії сьогодні явно не Україна, а уточнення правил співжиття з НАТО та ЄС», — вважає він.

Водночас Макрон запевнив, що враховує позиції обох сторін.

«Безпека і суверенітет України чи будь-якої іншої європейської держави не можуть бути предметом будь-якого компромісу, так само як правомірно, що Росія ставить питання про власну безпеку», — сказав він, натякаючи, що країнам Європи доведеться піти на компроміс із Росією.

Після завершення переговорів із Путіним Макрон вирушить до Києва, де 8 лютого відбудеться зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Зазначимо, перед візитом до Москви Макрон поспілкувався телефоном із президентом США Джо Байденом. Лідери країн обговорили дипломатичні зусилля та зусилля зі стримування у відповідь на продовження нарощування Росією військ біля кордонів України. Під час розмови Байден та Макрон підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також домовилися, що продовжуватимуть консультації з нашими союзниками та партнерами, включаючи Україну.

До цього Макрон також провів переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.