Путин «предложил» Порошенко политическое убежище в России из-за дела о госизмене

Президент России Владимир Путин в ироничной форме предложил политическое убежище в РФ пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с лидером Франции по итогам встречи, на которой обговаривалось напряжение вокруг Украины.

«В свое время, когда господин Порошенко еще был президентом Украины, я ему говорил, что, если у него возникнут какие-то проблемы в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда иронизировал много по этому вопросу. Но сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по этому вопросу — вопросу урегулирования на Донбассе. И я считаю, что он наделал много ошибок в этом отношении. Но все таки, его преследование как государственного преступника — чрезмерная заявка на успех действующего руководства [Украины]», — сказал Путин.

Заявил он это в контексте обсуждения «нормандского формата» и подписания Минских соглашений.

Путин сказал, что предугадывал преследование Порошенко его преемником, после чего начал повторять тезисы российской пропаганды о преследовании оппозиции в лице депутата от ОПзЖ Виктора Медведчука и тому подобное.