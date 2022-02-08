Путин «предложил» Порошенко политическое убежище в России из-за дела о госизмене

Президент России Владимир Путин в ироничной форме предложил политическое убежище в РФ пятому президенту Украины Петру Порошенко.
Об этом он заявил во время пресс-конференции с лидером Франции по итогам встречи, на которой обговаривалось напряжение вокруг Украины.
«В свое время, когда господин Порошенко еще был президентом Украины, я ему говорил, что, если у него возникнут какие-то проблемы в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда иронизировал много по этому вопросу. Но сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по этому вопросу — вопросу урегулирования на Донбассе. И я считаю, что он наделал много ошибок в этом отношении. Но все таки, его преследование как государственного преступника — чрезмерная заявка на успех действующего руководства [Украины]», — сказал Путин.
Заявил он это в контексте обсуждения «нормандского формата» и подписания Минских соглашений.
Путин сказал, что предугадывал преследование Порошенко его преемником, после чего начал повторять тезисы российской пропаганды о преследовании оппозиции в лице депутата от ОПзЖ Виктора Медведчука и тому подобное.
- В середине декабря Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля с оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и разрешил организовать поставки с оккупированного Донбасса. По делу проходят также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
- В декабре Порошенко подозрение не вручили, поскольку он уехал из страны. 17 января Порошенко прилетел в Киев из Варшавы. Его с митингом встречали сторонники, после чего он отправился в Печерский суд Киева. К концу дня судья перенес заседание по избранию меры пресечения.
- 19 января суд отпустил Порошенко под личное обязательство, но перед этим под судом произошли стычки с полицией. Порошенко и его сторонники считают дело политическим преследованием оппозиции.