В Україну вперше приїдуть глави МЗС країн Славковського формату: заплановані переговори з Дмитром Кулебою і візит на Донбас

На початку наступного тижня, 7—8 лютого, до України приїдуть міністри закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, Австрії Александр Шалленберг та Словаччини Іван Корчок.
Про це повідомили у пресслужбі українського МЗС.
Як зазначається, це буде перший в історії візит глав зовнішньополітичних відомств країн Славковського формату, яким країни хочуть проявити солідарність з Україною на тлі агресії Росії.
Під час візиту представники трьох країн проведуть переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
Окрім цього, міністри Славковського формату планують поїхати на Донбас.
Зазначимо, у ці дні в Україні перебуватиме з черговим візитом і міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка також планує відвідати лінію розмежування на Донбасі.
- Поблизу кордонів України перебуває 130-тисячне угруповання військ РФ, воно продовжує посилюватися. Із січня цього року група Conflict Intelligence Team фіксує масову передислокацію військ Росії та техніки до кордонів України. Росіяни звозять танки, артилерію, авіацію та ракетні системи. Також до кордонів України почали перекидати війська Росгвардії, які можуть задіяти в окупації.
- 20 січня журналісти «Радіо Свобода» і група CIT повідомили, що російські війська перебувають вже за 40 кілометрів від кордону з Україною і прибули туди «у відрядження на 6—9 місяців». Родичі військових у соцмережах повідомляють, що війська «їдуть в Україну».
- Також Росія провела планову ротацію передових підрозділів «ДНР» і «ЛНР», посиливши їх снайперськими парами та розрахунками протитанкових ракетних комплексів. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України вважають, що ці пари і розрахунки активно застосовуватимуться проти українських військових.
- 5 лютого у Росії заявили про підготовку до військових навчань у Ростовській області на полігоні «Кузьминський», що розташований приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною. Навчання заплановані на 11 лютого.