В Украину впервые приедут главы МИД стран Славковского формата: запланированы переговоры с Дмитрием Кулебой и визит на Донбасс

В начале следующей недели, 7—8 февраля, в Украину приедут министры иностранных дел Чехии Ян Липовский, Австрии Александр Шалленберг и Словакии Иван Корчок.
Об этом сообщили в пресс-службе украинского МИД.
Как говорится, это будет первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата, которым страны хотят проявить солидарность с Украиной на фоне агрессии России.
Во время визита представители трех стран проведут переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Кроме того, министры Славковского формата планируют поехать на Донбасс.
Отметим, в эти дни в Украину с очередным визитом будет и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая также планирует посетить линию разграничения на Донбассе.
- Возле границ Украины находится 130-тысячная группировка войск РФ, она продолжает усиливаться. С января этого года группа Conflict Intelligence Team фиксирует массовую передислокацию войск России и техники к границам Украины. Россияне свозят танки, артиллерию, авиацию и ракетные системы. Также к границе Украины начали перебрасывать войска Росгвардии, которые могут задействовать в оккупации.
- 20 января журналисты «Радио Свобода» и группа CIT сообщили, что российские войска находятся уже в 40 километрах от границы с Украиной и прибыли туда «в командировку на 6—9 месяцев». Родственники военных в соцсетях сообщают, что войска «едут в Украину».
- Также Россия провела плановую ротацию передовых подразделений «ДНР» и «ЛНР», усилив их снайперскими парами и расчетами противотанковых ракетных комплексов. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины считают, что эти пары и расчеты будут активно применяться против украинских военных.
- 5 февраля в России заявили о подготовке к военным учениям в Ростовской области на полигоне «Кузьминский», расположенном примерно в 50 километрах от границы с Украиной. Учения запланированы на 11 февраля.