Мінцифри: Хакери, які атакували держсайти України, отримали доступ до прав компанії-адміністратора

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що хакери, які в ніч з 13 на 14 січня атакували держсайти України, «провернули» атаку після того, як отримали доступ до адміністративних прав компанії, яка ці сайти адмініструє. Доступ було отримано завдяки серії атак.
«Хакери атакували 70 сайтів державних органів, 10 з яких піддалися вторгненню, але їхній контент не був змінений, витоку персональних даних також не було, і не могло бути, це не реєстри. Більшість сайтів вже відновлені і вже працюють стабільно. На вимогу СБУ і Держспецзвʼязку портал «Дія» було відключено, щоб локалізувати радіус удару. Додаток «Дія» працював і працює стабільно», — написав він у своєму Telegram.
Атаку він назвав явною активізацією кіберфронту. Команда його міністерства частково перекине сили з розвитку держпослуг на допомогу у побудові системи кібербезпеки.
Служба безпеки України вже розслідує причетність спецслужб Росії до атаки.
- У ніч із 13 на 14 січня невідомі хакери зламали сайти українських міністерств і державних структур. На них вони залишили повідомлення російською, українською і польською мовами про нібито злив особистих даних у мережу. Не працювали сайти кількох міністерств — освіти і науки, закордонних справ, аграрної політики, а також Державної служби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, «Дії» та інші.
- Від кібератаки також постраждав сайт мера Києва. Він упевнений, що це зробила Росія. Секретар РНБО Данілов також упевнений у причетності Росії.
- Центр стратегічних комунікацій також вважає, що за атакою може стояти Росія. Метою атаки там назвали дестабілізацію внутрішньої ситуації. Причиною вважають нещодавню поразку Росії на переговорах про майбутню співпрацю України з НАТО.
- Державна служба спеціального звʼязку і захисту інформації заявила, що витоку даних не сталося.
- США, НАТО і Євросоюз засудили атаку та заявили, що надають техпідтримку Україні.
- МЗС Польщі засудило атаку. Після цього в Польщі зафіксували масштабний витік даних про озброєння польської армії, боєприпаси, запчастини для бойових машин і спеціалізоване програмне забезпечення.
- Наприкінці грудня видання The New York Times попереджало, що Росія готує масштабні кібератаки на енергетичну систему й урядові вебресурси України. За даними газети, США і Велика Британія відправили в Україну експертів з кібервійни, щоб підготувати українських фахівців до атак хакерів. Експерти цього місяця зазначають сильну активізацію російських хакерів, які можуть бути повʼязані з Головним розвідуправлінням РФ.