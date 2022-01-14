Мінцифри: Хакери, які атакували держсайти України, отримали доступ до прав компанії-адміністратора

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що хакери, які в ніч з 13 на 14 січня атакували держсайти України, «провернули» атаку після того, як отримали доступ до адміністративних прав компанії, яка ці сайти адмініструє. Доступ було отримано завдяки серії атак.

«Хакери атакували 70 сайтів державних органів, 10 з яких піддалися вторгненню, але їхній контент не був змінений, витоку персональних даних також не було, і не могло бути, це не реєстри. Більшість сайтів вже відновлені і вже працюють стабільно. На вимогу СБУ і Держспецзвʼязку портал «Дія» було відключено, щоб локалізувати радіус удару. Додаток «Дія» працював і працює стабільно», — написав він у своєму Telegram.

Атаку він назвав явною активізацією кіберфронту. Команда його міністерства частково перекине сили з розвитку держпослуг на допомогу у побудові системи кібербезпеки.

Служба безпеки України вже розслідує причетність спецслужб Росії до атаки.