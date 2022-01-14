Минцифры: Хакеры, атаковавшие госсайты Украины, получили доступ к правам компании-администратора

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что хакеры, которые в ночь с 13 на 14 января атаковали госсайты Украины, «провернули» атаку после того, как получили доступ к административным правам компании, которая эти сайты администрирует. Доступ был получен благодаря серии атак.
«Хакеры атаковали 70 сайтов государственных органов, 10 из которых поддались вторжению, но их контент не был изменен, утечки персональных данных также не было, и не могло быть, это не реестры. Большинство сайтов уже восстановлены и уже работают стабильно. По требованию СБУ и Госсспецсвязи портал «Дія» был отключен, чтобы локализировать радиус удара. Приложение «Дія» работало и работает стабильно», — написал он в своем Telegram.
Атаку он назвал явной активизацией киберфронта. Команда его министерства частично перебросит силы с развития госуслуг на помощь в построение системы кибербезопасности.
Служба безопасности Украины уже расследует причастность спецслужб России к атаке.
- В ночь с 13 на 14 января неизвестные хакеры взломали сайты украинских министерств и государственных структур. На них они оставили сообщения на русском, украинском и польском языках о якобы сливе личных данных в сеть. Не работали сайты некоторых министерств — образования и науки, иностранных дел, аграрной политики, а также Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, «Дії» и многие другие.
- От кибератаки также пострадал сайт мэра Киева. Он уверен, что это сделала Россия. Секретарь СНБО Данилов тоже уверен в причастности России.
- Центр стратегических коммуникаций также считает, что за атакой может стоять Россия. Целью атаки там назвали дестабилизацию внутренней ситуации. Причиной же считают недавнее поражение России на переговорах о будущем сотрудничестве Украины с НАТО.
- Государственная служба специальной связи и защиты информации заявила, что утечки данных не произошло.
- США, НАТО и Евросоюз осудили атаку и заявили, что оказывают техподдержку Украине.
- МИД Польши тоже осудил атаку. После этого в Польше зафиксировали масштабную утечку данных о вооружении польской армии, боеприпасах, запчастях для боевых машин и специализированном программном обеспечении.
- В конце декабря издание The New York Times предупреждало, что Россия готовит масштабные кибератаки на энергетическую систему и правительственные веб-ресурсы Украины. По данным газеты, США и Великобритания отправили в Украину экспертов по кибервойне, чтобы подготовить украинских специалистов к хакерским атакам. Эксперты в этом месяце отмечают сильную активизацию российских хакеров, которые могут быть связаны с Главным разведуправлением РФ.