Чорногорія послабила правила вʼїзду до країни для іноземних туристів

З 13 по 19 січня 2022 року вʼїзд дозволяється за умови наявності одного з документів:

30 грудня повідомлялося, що Чорногорія через погіршення ситуації з коронавірусом встановила нові правила в’їзду. Згідно з ними, країну не можна було відвідувати нещепленим і тим, хто не перехворів на коронавірус, а вакцинованим і перехворілим на COVID-19 потрібен був ПЛР-тест.