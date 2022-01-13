Чорногорія послабила правила вʼїзду до країни для іноземних туристів

Чорногорія спростила умови для вʼїзду в країну іноземним туристам, в тому числі — українцям.
Про це у Facebook повідомляє посольство України.
З 13 по 19 січня 2022 року вʼїзд дозволяється за умови наявності одного з документів:
- підтвердження проведення повної вакцинації, за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше шести місяців до вʼїзду;
- негативний ПЛР тест не старіше 72 годин;
- негативний швидкий тест на антиген не старіше 48 годин;
- підтвердження перенесеної хвороби COVID-19.
30 грудня повідомлялося, що Чорногорія через погіршення ситуації з коронавірусом встановила нові правила в’їзду. Згідно з ними, країну не можна було відвідувати нещепленим і тим, хто не перехворів на коронавірус, а вакцинованим і перехворілим на COVID-19 потрібен був ПЛР-тест.
- Раніше правила вʼїзду посилили також Фінляндія, Чехія, Ватикан, Данія, Швеція та інші країни.
- Наприкінці листопада в Південній Африці виявили новий штам коронавірусу, який назвали «Омікрон». ВООЗ одразу внесла його до категорії небезпечних, на рівні зі штамами «Альфа», «Бета», «Гамма» та «Дельта». Усе через велику кількість мутацій, їх в «Омікрона» майже 50.
- На сьогодні достеменно відомо, що існуючі вакцини від коронавірусу менш ефективні проти штаму «Омікрон». Виробники рекомендують колоти три дози замість двох.