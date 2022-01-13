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Чорногорія послабила правила вʼїзду до країни для іноземних туристів

Автор:
Олег Панфілович
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Чорногорія спростила умови для вʼїзду в країну іноземним туристам, в тому числі — українцям.

Про це у Facebook повідомляє посольство України.

З 13 по 19 січня 2022 року вʼїзд дозволяється за умови наявності одного з документів:

  • підтвердження проведення повної вакцинації, за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше шести місяців до вʼїзду;
  • негативний ПЛР тест не старіше 72 годин;
  • негативний швидкий тест на антиген не старіше 48 годин;
  • підтвердження перенесеної хвороби COVID-19.

30 грудня повідомлялося, що Чорногорія через погіршення ситуації з коронавірусом встановила нові правила в’їзду. Згідно з ними, країну не можна було відвідувати нещепленим і тим, хто не перехворів на коронавірус, а вакцинованим і перехворілим на COVID-19 потрібен був ПЛР-тест.