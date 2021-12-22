Швеція посилює умови в’їзду — вимагатиме тести від усіх туристів

Уряд Швеції посилив умови в’їзду в країну. Тепер тести мають робити всі туристи незалежно від вакцинації.

Про це пише The Local.

Нові правила запрацюють з 28 грудня. В країну не пускатимуть туристів, які не нададуть негативний тест на коронавірус. Його мають зробити щонайменше за 48 годин до в’їзду.

Також це правило стосуватиметься і дітей від 12 років. Країна, звідки турист прибуває, неважлива — скандинавські країни, ЄС або інші країни світу — усі мають надати негативний тест.

Водночас прем’єр-міністр країни Магдалена Андерссон зазначила, що вимога тесту не поширюватиметься на громадян Швеції та іноземців, які проживають в країні.