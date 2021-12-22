Швеция ужесточает условия въезда — потребует тесты от всех туристов

Правительство Швеции усилило условия въезда в страну. Теперь тесты должны делать все туристы, независимо от вакцинации.
Об этом пишет The Local.
Новые правила заработают с 28 декабря. В страну не будут пускать туристов, которые не предоставят негативный тест на коронавирус. Его должны сделать не ранее, чем за 48 часов до въезда.
Также это правило будет относиться и к детям от 12 лет. Страна, откуда приезжает турист, неважна — скандинавские страны, ЕС или другие страны мира — все должны предоставить отрицательный тест.
В то же время премьер-министр страны Магдалена Андерссон отметила, что требование теста не будет распространяться на граждан Швеции и проживающих в стране иностранцев.
- В конце ноября в Южной Африке был выявлен новый штамм коронавируса, который назвали «Омикрон». ВОЗ сразу внесла его в категорию опасных, на уровне со штаммами «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта». Все из-за большого количества мутаций, их у «Омикрона» почти 50.
- В Европе ожидают, что «Омикрон» к февралю станет доминантным штаммом. Поэтому европейские страны усиливают условия въезда, а некоторые вообще закрываются для туристов. В Украине его выявили 18 декабря.
- На сегодняшний день точно известно, что существующие вакцины от коронавируса менее эффективны против штамма «Омикрон». Производители рекомендуют колоть три дозы вместо двух.