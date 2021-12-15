Moderna заявила об эффективности бустерной дозы своей вакцины от коронавируса штамма «Омикрон»

В американской компании Moderna заявили, что две дозы их вакцины от коронавируса значительно менее эффективны при штамме «Омикрон».

Об этом Moderna сообщила в Twitter.

«Предварительная оценка нашей вакцины COVID-19 и бустера 50 мкг против «Омикрона». После первичной серии из двух доз нашей вакцины, у людей хоть и были обнаружены нейтрализующие антитела против «Омикрона», уровень антител был значительно ниже по сравнению с вирусом дикого типа», — говорится в сообщении.