В Украине выявлен штамм «Омикрон»

В Украине подтвержден первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон».
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Штамм B.1.1.529 выявили у человека, который недавно вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов и имел контакт с зараженным. Сейчас пациент находится на лечении.
По словам Ляшко, проводится эпидемиологическое расследование данного случая и дополнительное обследование контактных лиц. Министр призвал вакцинироваться и избегать поездок в регионы, где есть этот штамм.
- Предварительные анализы говорят от том, что штамм в четыре раза заразнее «Дельты», но болезнь протекает в легкой форме. Однако есть опасения, что со временем B.1.1.529 может переходить в тяжелую форму. Также известно, что штамм способен заражать вакцинированных и людей с иммунитетом. Компания Pfizer уже заявила, что необходимо колоть три дозы вакцины. Это же рекомендует и Moderna.
- В Европе ожидают, что «Омикрон» к февралю станет доминирующим штаммом. B.1.1.529 зафиксирован почти у всех соседей Украины.