Пятый сосед Украины. В Польше первый случай заражения COVID-штаммом «Омикрон»

«Мутация была выявлена в образце, взятом у 30-летней гражданки Лесото. Пациентка находится в изоляторе и чувствует себя хорошо», — сообщили в Минздраве Польши, отметив, что приняли все необходимые санитарные нормы.

Как сообщает RMF24 , инфицированного больного выявили в городе Катовице.

В Польше подтвердили первый случай заболевания штаммом коронавируса «Омикрон» .

Польша стала пятым соседом Украины, который зафиксировал «Омикрон» на своей территории. Ранее этот штамм выявили в России, Румынии, Венгрии и Словакии.

В Европарламенте ранее заявили, что «Омикрон» уже к середине января станет доминирующим в Европе.

В Украине «Омикрон» ожидается на этой неделе.