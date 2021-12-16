Пʼятий сусід України. У Польщі перший випадок зараження COVID-штамом «Омікрон»

«Мутацію було виявлено у зразку, взятому у 30-річної громадянки Лесото. Пацієнтка перебуває в ізоляторі і почувається добре», — повідомили у МОЗ Польщі, зазначивши, що виконали всі необхідні санітарні норми.

Як повідомляє RMF24 , інфікованого хворого виявили у місті Катовіце.

У Польщі підтвердили перший випадок захворювання на штам коронавірусу «Омікрон» .

Польща стала пʼятим сусідом України, який зафіксував «Омікрон» на своїй території. Раніше цей штам виявили в Росії, Румунії, Угорщині і Словаччині.

У Європарламенті раніше заявили, що «Омікрон» вже до середини січня стане домінантним у Європі.

В Україні на «Омікрон» очікують цього тижня.