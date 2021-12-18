В Україні виявлено штам «Омікрон»

В Україні підтверджено перший випадок зараження штамом коронавірусу «Омікрон».
Про це повідомив Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.
Штам B.1.1.529 виявили у людини, яка недавно повернулася з Обʼєднаних Арабських Еміратів і мала контакт із зараженим. Наразі пацієнт перебуває на лікуванні.
За словами Ляшка, проводиться епідеміологічне розслідування цього випадку та додаткове обстеження контактних осіб. Міністр закликав вакцинуватися й уникати поїздок до регіонів, де є цей штам.
- Попередні аналізи свідчать про те, що штам у чотири рази заразніший за «Дельту», але хвороба при цьому протікає у легкій формі. Проте є побоювання, що з часом B.1.1.529 може переходити у важку форму. Також відомо, що штам здатний заражати вакцинованих, а також людей з імунітетом. Компанія Pfizer вже заявила, що необхідно колоти три дози вакцини. Це ж рекомендує і Moderna.
- У Європі очікують, що «Омікрон» до лютого стане домінантним штамом. B.1.1.529 зафіксовано майже у всіх сусідів України.