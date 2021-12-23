Данія посилює правила в’їзду і вимагатиме тести від усіх туристів

Уряд Данії посилює правила в’їзду в країну. Тепер усі туристи мають перед в’їздом надати негативний тест на коронавірус незалежно від вакцинації.

Про це пише The Local.

Жителі Данії повинні будуть здати тест протягом доби після прибуття. Водночас іноземці мають надати негативні результати тесту до в’їзду — за 72 години якщо ПЛР-тест і за 48 годин якщо тест на антиген.

Нові правила запрацюють з 27 грудня і триватимуть до 17 січня. Варто зазначити, що негативний тест має бути додатком до сертифікату про вакцинацію — без сертифікату українських туристів до Данії не пустять.