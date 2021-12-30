Чорногорія посилила правила в’їзду для туристів

Про це повідомило посольство України в Чорногорії.

За оновленими правилами, із 2 січня вʼїзд дозволяється за умови наявності одного з двох документів:

підтвердження повної вакцинації за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше ніж за шість місяців до вʼїзду;

підтвердження перенесеної хвороби COVID-19 (позитивний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген, який має бути зроблений не менше ніж 10 днів тому і не більше ніж 180 днів).

Окрім цього, в обох випадках додатково необхідно мати або негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж 72 години тому, або експрес-тест на антиген (не більше ніж за 48 годин).

Посилені правила вʼїзду діятимуть до 12 січня.