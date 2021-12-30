Черногория ужесточила правила въезда для туристов

Об этом сообщило посольство Украины в Черногории.

По обновленным правилам, со 2 января въезд разрешается при наличии одного из двух документов:

подтверждение полной вакцинации при условии, что вторая доза вакцины сделана не позднее чем за шесть месяцев до въезда;

подтверждение перенесенной болезни COVID-19 (положительный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, сделанный не менее 10 дней назад и не более 180 дней).

Кроме того, в обоих случаях дополнительно необходимо иметь либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем 72 часа назад, либо экспресс-тест на антиген (не более чем за 48 часов).

Ужесточенные правила въезда будут действовать до 12 января.