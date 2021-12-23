Чехия будет требовать от вакцинированных украинцев для въезда негативный ПЦР-тест

Чехия с 27 декабря будет требовать от украинских граждан негативный результат ПЦР-теста даже несмотря на прохождение полного курса вакцинации.
Об этом сообщается на портале «Советы путешественникам от консульской службы МИД».
«С 27 декабря иностранцы, не имеющие разрешения на постоянное проживание в Чехии, должны при въезде в Чешскую Республику предъявить негативный результат ПЦР-теста. Отрицательный результат теста не должны предъявлять лица, имеющие третью дозу вакцинации сертифицированными вакцинами, дети до 12 лет, а также дети от 12 до 18 лет, прошедшие полный курс вакцинации (две дозы)», — говорится в сообщении.
При этом для иностранцев, имеющих разрешение на постоянное проживание в Чехии, это правило начнет действовать с 3 января.
- В конце ноября в Южной Африке был выявлен новый штамм коронавируса, который назвали «Омикрон». ВОЗ сразу внесла его в категорию опасных, на уровне со штаммами «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта». Все из-за большого количества мутаций, их у «Омикрона» почти 50.
- В Европе ожидают, что «Омикрон» к февралю станет доминантным штаммом. В Украине его выявили 18 декабря.
- На сегодняшний день точно известно, что существующие вакцины от коронавируса менее эффективны против штамма «Омикрон». Производители рекомендуют колоть три дозы вместо двух.