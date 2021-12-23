Чехия будет требовать от вакцинированных украинцев для въезда негативный ПЦР-тест

Чехия с 27 декабря будет требовать от украинских граждан негативный результат ПЦР-теста даже несмотря на прохождение полного курса вакцинации.

Об этом сообщается на портале «Советы путешественникам от консульской службы МИД».

«С 27 декабря иностранцы, не имеющие разрешения на постоянное проживание в Чехии, должны при въезде в Чешскую Республику предъявить негативный результат ПЦР-теста. Отрицательный результат теста не должны предъявлять лица, имеющие третью дозу вакцинации сертифицированными вакцинами, дети до 12 лет, а также дети от 12 до 18 лет, прошедшие полный курс вакцинации (две дозы)», — говорится в сообщении.