Чехія вимагатиме від вакцинованих українців для вʼїзду негативний ПЛР-тест

Чехія з 27 грудня вимагатиме від українських громадян негативний результат ПЛР-тесту навіть попри проходження повного курсу вакцинації.

Про це повідомляється на порталі «Поради подорожуючим від консульської служби МЗС».

«З 27 грудня іноземці, які не мають дозволу на постійне проживання в Чехії, повинні при в’їзді до Чеської Республіки пред’явити негативний результат ПЛР-тесту. Негативний результат тесту не повинні пред’являти особи, які мають третю дозу вакцинації сертифікованими вакцинами, діти до 12 років, а також діти від 12 до 18 років, які пройшли повний курс вакцинації (2 дози)», — йдеться у повідомленні.