ПЛР-тесту буде недостатньо. У Ватикані від працівників установ і відвідувачів вимагатимуть документи про вакцинацію чи одужання

У Ватикані для протидії поширенню штаму коронавірусу «Омікрон» посилили карантинні обмеження. На території міста-держави, зокрема на вулиці, люди повинні носити захисну маску.
Відповідну постанову 23 грудня підписав держсекретар Ватикану кардинал Пʼєтро Паролін, повідомляє Vatican News.
До того ж тепер працівники та відвідувачі не зможуть потрапити до установ у Ватикані без наявності QR-коду, виданого після вакцинації або одужання від коронавірусу.
Як зазначається, QR-код, отриманий за результатами тесту, приймати не будуть.
Окрім того, із 31 січня співробітники ватиканських відомств, які безпосередньо контактують з відвідувачами, зможуть працювати лише за наявності довідки про повний курс вакцинації.
- З 1 вересня у Ватикані запровадили обмеження на в’їзд для туристів. Вони могли потрапити до міста-держави лише з COVID-сертифікатами.
- Раніше Папа Франциск звернувся до вірян із закликом зробити щеплення від COVID-19, наголосивши, що вакцини можуть зупинити пандемію.
- У січні Ватикан офіційно підтвердив початок масової вакцинації.