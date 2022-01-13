Черногория ослабила правила въезда в страну для иностранных туристов

Черногория упростила условия для въезда в страну иностранным туристам, в том числе украинцам.
Об этом в Facebook сообщает посольство Украины.
С 13 по 19 января 2022 года въезд разрешается при наличии одного из документов:
- подтверждение полного курса вакцинации при условии, что вторая доза вакцины сделана не позднее шести месяцев до въезда;
- отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов;
- отрицательный антиген-тест не старше 48 часов;
- подтверждение перенесенной болезни COVID-19.
30 декабря сообщалось, что Черногория из-за ухудшения ситуации с коронавирусом установила новые правила въезда. Согласно им, страну нельзя было посещать непривитым и тем, кто не переболел коронавирусом, а вакцинированным и переболевшим COVID-19 нужен был ПЦР-тест.
- Ранее правила въезда ужесточили также Финляндия, Чехия, Ватикан, Дания, Швеция и другие страны.
- В конце ноября в Южной Африке выявили новый штамм коронавируса, который назвали «Омикрон». ВОЗ сразу внесла его в категорию опасных, на уровне со штаммами «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта». Все из-за большого количества мутаций, их у «Омикрона» почти 50.
- На сегодня точно известно, что существующие вакцины от коронавируса менее эффективны против штамма «Омикрон». Производители рекомендуют колоть три дозы вместо двух.