Державне бюро розслідувань передало до суду справу нардепа Гео Лероса. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі

Державне бюро розслідувань передало до суду обвинувальний акт щодо народного депутата Гео Лероса. Йому загрожує до трьох років в’язниці.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР 10 січня.

Згідно з матеріалами справи, нардепа підозрюють у хуліганстві та невиконанні судового рішення.

Так, 4 листопада 2021 року Лерос під час виступу з парламентської трибуни «образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави». Тоді у Раді був присутній президент Володимир Зеленський та глава його Офісу Андрій Єрмак. Лерос показав у їхній бік середній палець.

Окрім цього, 29 березня 2020 року Лерос на своїй сторінці в Facebook звинуватив голову Офісу президента Андрія Єрмака та його брата Дениса у нібито «торгівлі державними посадами». Денис Єрмак тоді назвав оприлюднені Леросом відео «нарізкою з вирваним контекстом», і подав на депутата до суду.