Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу щодо нардепа Лероса. Його підозрюють в імітації нападу на самого себе

Генеральний прокурор відкрив кримінальне провадження та доручив ДБР слідство щодо «можливого вчинення злочину народним депутатом Гео Леросом».

Про це повідомив начальник відділу ГСУ ДБР Максим Зінорук в інтерв’ю журналістам, яке транслював телеканал «Україна 24».

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала публікація у Тelegram-каналах ролика, де імовірно присутній Лерос.

«На відео особа схожа на народного депутата України Гео Лероса підшукує співучасників для імітації нападу на себе», — додав правоохоронець.

Попередньо справу кваліфікували як готування до злочину (ч. 1 ст. 14 ККУ) та введення в оману суду або іншого уповноваженого органу (ч. 2 ст. 384 КК України), але за результатами слідчих дій та у разі наявності інших підстав кваліфікація може бути змінена.

Наразі проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії. Планується призначення відповідних експертиз з метою підтвердження або спростування наявності монтажу на відео, ідентифікації зображеної особи, а також дослідження змісту розмови.