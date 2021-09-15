Офис генпрокурора открыл уголовное дело в отношении нардепа Лероса. Его подозревают в имитации нападения на самого себя

Генеральный прокурор открыл уголовное производство и поручил ГБР вести следствие в отношении «возможного совершения преступления народным депутатом Гео Леросом».

Об этом сообщил начальник отдела ГСУ ГБР Максим Зинорук в интервью журналистам, которое транслировал телеканал «Украина 24».

Основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стала публикация в Тelegram-каналах ролика, где предположительно фигурирует Лерос.

«На видео человек похожий на народного депутата Украины Гео Лероса подыскивает соучастников для имитации нападения на себя», — добавил правоохранитель.

Предварительно дело квалифицировали как приготовление к преступлению (ч. 1 ст. 14 УК) и введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа (ч. 2 ст. 384 УК Украины), но по результатам следственных действий и при наличии других оснований квалификация может быть изменена.

Проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия. Планируется назначение соответствующих экспертиз с целью подтверждения или опровержения наличия монтажа на видео, идентификации изображенного лица, а также исследования содержания разговора.