Нардеп Лерос показав з трибуни Ради середній палець. Фракція СН просить регламентний комітет розібратися

Народний депутат Гео Лерос під час засідання Верховної Ради 4 листопада з трибуни показав середній палець, імовірно, голові Офісу президента Андрію Єрмаку. Фракція «Слуга народу» просить регламентний комітет Ради дати оцінку і винести рішення щодо поведінки Лероса, а також заявляє, що цей жест був адресований президенту Володимиру Зеленському.
Про це заявила речниця фракції Юлія Палійчук і зазначила, що така поведінка є «неприпустимою» у сесійній залі парламенту.
Лерос із трибуни Ради під час обговорення кандидатури Олексія Резнікова на посаду міністра оборони (вже призначили) назвав Зеленського «головним зрадником країни» і заявив, що «не боїться казати правду». Глава Ради Руслан Стефанчук просив говорити його по темі, а потім вимкнув йому мікрофон. Після цього Лерос показав середній палець у бік, де сидів Єрмак.
Зазначимо, що конфлікт Лероса з президентом і главою його Офісу триває вже понад рік. У березні 2020 року Лерос заявив, що брат на той час ще помічника президента Андрія Єрмака Денис «барижить державними посадами», а Зеленського він звинуватив у «злитті зі старою системою» та порушенні передвиборчих обіцянок. 2 вересня 2020 року Лероса виключили із фракції «Слуга народу», зараз він позафракційний.
- 29 березня 2020 року Лерос заявив, що брат на той час помічника президента Андрія Єрмака Денис Єрмак «барижить державними посадами». На підтвердження своїх слів Лерос опублікував відеозаписи, зроблені прихованою камерою. На них Денис Єрмак веде переговори про призначення на державні посади. У справі відкрито не менше ніж п'ять проваджень, слідство триває.
- 1 вересня 2020 року з трибуни Верховної Ради Лерос звинуватив президента у «злитті зі старою системою» і порушенні передвиборчих обіцянок. Того ж дня його виключили з фракції. Лерос заявив, що це сталося за розпорядженням Зеленського, хоча сам президент це спростовує. 2 вересня Лероса виключили з фракції «Слуга народу», а Зеленський назвав його «хабарником» і «зрадником».
- 15 вересня 2021 року Офіс генпрокурора порушив кримінальну справу проти нардепа Лероса за підозрою в імітації нападу на самого себе. Приводом для порушення справи стало відео, яке одночасно зʼявилося в кількох анонімних Telegram-каналах. Ідеться про підпал автомобіля у 2020 році. Сам Лерос заявив, що відео змонтували.