Нардеп Лерос показав з трибуни Ради середній палець. Фракція СН просить регламентний комітет розібратися

Народний депутат Гео Лерос під час засідання Верховної Ради 4 листопада з трибуни показав середній палець, імовірно, голові Офісу президента Андрію Єрмаку. Фракція «Слуга народу» просить регламентний комітет Ради дати оцінку і винести рішення щодо поведінки Лероса, а також заявляє, що цей жест був адресований президенту Володимиру Зеленському.

Про це заявила речниця фракції Юлія Палійчук і зазначила, що така поведінка є «неприпустимою» у сесійній залі парламенту.

Лерос із трибуни Ради під час обговорення кандидатури Олексія Резнікова на посаду міністра оборони (вже призначили) назвав Зеленського «головним зрадником країни» і заявив, що «не боїться казати правду». Глава Ради Руслан Стефанчук просив говорити його по темі, а потім вимкнув йому мікрофон. Після цього Лерос показав середній палець у бік, де сидів Єрмак.