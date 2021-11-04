Нардеп Лерос показал с трибуны Рады средний палец. Фракция СН просит регламентный комитет разобраться

Народный депутат Гео Лерос во время заседания Верховной Рады 4 ноября с трибуны показал средний палец, предположительно, главе Офиса президента Андрею Ермаку. Фракция «Слуга народа» просит регламентный комитет Рады дать оценку и вынести решение по поведению Лероса, а также заявляет, что этот жест был адресован президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом заявила спикер фракции Юлия Палийчук и отметила, что такое поведение «недопустимо» в сессионном зале парламента.
Лерос с трибуны Рады во время обсуждения кандидатуры Алексея Резникова на должность министра обороны (уже назначили) назвал Зеленского «главным предателем страны» и заявил, что «не боится говорить правду». Глава парламента Руслан Стефанчук просил говорить его по теме, а затем выключил ему микрофон. После этого Лерос показал средний палец в сторону, где сидел Ермак.
Отметим, что конфликт Лероса с президентом и главой его Офиса продолжается больше года. В марте 2020 года Лерос заявил, что брат тогда еще помощника президента Андрея Ермака Денис «барыжит государственными должностями», а Зеленского он обвинил в «слиянии со старой системой» и нарушении предвыборных обещаний. 2 сентября 2020 года Лероса исключили из фракции «Слуга народа», сейчас он внефракционный.
- 29 марта 2020 года Лерос заявил, что брат тогда помощника президента Андрея Ермака Денис Ермак «барыжит государственными должностями». В подтверждение своих слов Лерос опубликовал видеозаписи, сделанные скрытой камерой. На них Денис Ермак ведет переговоры о назначениях на государственные посты. В деле открыто не меньше пяти производств, следствие продолжается.
- 1 сентября 2020 года с трибуны Верховной Рады Лерос обвинил президента в «слиянии со старой системой» и нарушении предвыборных обещаний. В тот же день его исключили из фракции. Лерос заявил, что это произошло по распоряжению Зеленского, хотя сам президент это отрицает. 2 сентября Лероса исключили из фракции «Слуга народа», а Зеленский назвал его «взяточником» и «предателем».
- 15 сентября 2021 года Офис генпрокурора открыл уголовное дело в отношении нардепа Лероса по подозрении в имитации нападения на самого себя. Поводом для возбуждения дела стало видео, которое одновременно появилось в нескольких анонимных Telegram-каналах. Речь о поджоге автомобиля в 2020 году. Сам Лерос заявил, что видео смонтировали.