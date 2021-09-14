Нардеп Лерос считает, что видео с ним сняли в кабинете бывшего «смотрящего» за столицей Столара

Народный депутат партии «Слуга народа» Гео Лерос считает, что недавнее видео с тем, где он якобы обсуждает детали нападений на себя и поджога своего авто, было сделано в кабинете нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и бывшего «смотрящего» по Киеву Вадима Столара.

Соответствующий пост Лерос сделал в Facebook во вторник, 14 сентября.

«По моему мнению (выражаясь юридическим языком), это видео сделано в кабинете у господина Столара. [...] Еще в 2016 году [мэр Киева Виталий] Кличко меня познакомил со Столаром, как со своим кошельком, с целью финансирования столичных арт-проектов. После этого состоялось несколько встреч в его офисе, это было задолго до моего депутатства. Мне было известно, что Столар ведет видеозапись всех встреч в своем кабинете, но то, как он их использует, стало действительно сюрпризом», — заявил Лерос и не исключил, что Столар мог поджечь его автомобиль в 2020 году.

Нардеп назвал видео «монтажом нескольких эпизодов в разные годы», а звук «сфальсифицированным». Что касается передачи денег, то Лерос отметил, что это было до его депутатства и при свидетелях: «именно таким образом киевская власть выделяла средства на поддержку художественных проектов». Лерос подчеркнул, что это был выбор Кличко: как финансировать и через кого.

Он убежден, что это сам Столар слил эти записи и смонтировал, чтобы его дискредитировать «ради Зеленского и Ермака», чтобы снова стать «смотрящим» за столицей. Сейчас «куратором» Киева называют Дениса Комарницкого, до него эту «должность» занимал Столар (несколько лет его считали неформальным куратором киевских застройщиков).