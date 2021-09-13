ГБР заявило, что нардеп Лерос мог сам организовать поджог своей машины. Материалы передали в Офис генпрокурора

Государственное бюро расследований со ссылкой на видео, которое распространилось в интернете, заявило, что действия человека, похожего на нардепа Гео Лероса, могут содержать признаки уголовного преступления. Они подозревают, что нардеп сам организовал нападение на себя и поджог свой Mercedes Benz.

Бюро ссылается на смонтированный видеоролик с вероятным участием Лероса, где он «обсуждает детали нападений».

Отметим, что это видео сегодня, 13 сентября, примерно в 16:00 дня начало почти одновременно появляться в разных Telegram-каналах с многотысячной аудиторией.

«На видео зафиксировано человека, внешне похожего на народного депутата Гео Лероса, который за денежное вознаграждение подыскивает соучастников для совершения уголовного преступления, а именно — имитации нападения на себя лично для создания иллюзии угроз, якобы, за политическую деятельность и с целью дискредитации органов государственной власти», — говорится в сообщении ГБР.

Также, по данным бюро, на видео он [вероятно Лерос] обсуждает с собеседником план использования этой ситуации, как информационного повода для дальнейших публичных выступлений.

Сам Лерос назвал это видео «грязной кампанией» против него в ответ на события, которые произошли с ним в Раде на прошлой неделе [речь идет о потасовке с нардепом Николаем Тищенко]. Депутат утверждает, что звук в видеоролике «полностью сфабрикован» и отмечает, что на нем замазано 70% экрана.

В ГБР отметили, что действия нардепа могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 2 ст. 384 УК Украины (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа). ГБР передало в Офис генпрокурора соответствующие материалы для ознакомления.

Полиция Киева уже заявила, что изучает видеозапись разговора с «участием народного депутата».

Напомним, что 28 августа 2020 года народный депутат Украины Гео Лерос заявил о возможном поджоге своего автомобиля. Инцидент он связал со своей политической деятельностью.