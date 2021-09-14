Нардеп Лерос вважає, що відео з ним зняли у кабінеті колишнього «смотрящего» за столицею Столара

Народний депутат партії «Слуга народу» Гео Лерос вважає, що нещодавнє відео із тим, де він начебто обговорює деталі нападів на себе і підпалу свого авто, було зроблено в кабінеті нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» і колишнього «смотрящего» за Києвом Вадима Столара.

Відповідний допис Лерос зробив у Facebook у вівторок, 14 вересня.

«На мою думку (висловлюючись юридичною мовою), це відео зроблене в кабінеті у пана Столара. [...] Ще у 2016 році [мер Києва Віталій] Кличко мене познайомив зі Столаром, як зі своїм гаманцем, з метою фінансування столичних арт-проєктів. Після цього відбулось декілька зустрічей у його офісі, це було задовго до мого депутатства. Мені було відомо, що Столар веде відеозапис усіх зустрічей у своєму кабінеті, але те, як він їх використовує, стало дійсно сюрпризом», — заявив Лерос і не виключив, що Столар міг підпалити його авто у 2020 році.

Нардеп назвав відео «монтажем декількох епізодів у різні роки», а звук «сфальсифікованим». Щодо передачі грошей, то Лерос зазначив, що це було до його депутатства та при свідках: «саме у такий спосіб київська влада виділяла кошти на підтримку мистецьких проєктів». Лерос наголосив, що це був вибір Кличка: як фінансувати та через кого.

Він переконаний, що це сам Столар злив ці записи і змонтував, щоб його дискредитувати «заради Зеленського та Єрмака», аби знову стати «смотрящим» за столицею. Зараз «куратором» Києва називають Дениса Комарницького, до нього цю «посаду» обіймав Столар (кілька років його вважали неформальним куратором київських забудовників).