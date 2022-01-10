Государственное бюро расследований передало в суд дело нардепа Гео Лероса. Ему грозит до трех лет лишения свободы

Государственное бюро расследований передало в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Гео Лероса. Ему грозит до трех лет тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР 10 января.

Согласно материалам дела, нардеп подозревается в хулиганстве и неисполнении судебного решения.

Так, 4 ноября 2021 года Лерос во время выступления с парламентской трибуны «оскорбительно высказался по поводу высших должностных лиц государства». Тогда в Раде присутствовал президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак. Лерос показал в их сторону средний палец.

Кроме этого, 29 марта 2020 года Лерос на своей странице в Facebook обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака и его брата Дениса в якобы «торговле государственными должностями». Денис Ермак тогда назвал обнародованное Леросом видео «нарезкой с вырванным контекстом» и подал на депутата в суд.