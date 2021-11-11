ГБР объявило подозрение нардепу Леросу за «средний палец» в Раде

Государственное бюро расследований сообщило нардепу Гео Леросу о подозрении из-за показа среднего пальца в Верховной Раде. Ему инкриминируют хулиганство.

Об этом пишет пресс-служба ГБР.

«В этих действиях депутата четко прослеживается цель избранника — создать собственный медийный и политический образ, повысить собственную медийную узнаваемость, привлечь внимание средств массовой информации, общества и других политиков к своей личности», — говорится в сообщении.

Также, по мнению ГБР, нардеп злоупотреблял своими полномочиями при обсуждении кандидатур министров.