ДБР оголосило підозру нардепу Леросу за «середній палець» в Раді

Державне бюро розслідувань повідомило нардепу Гео Леросу про підозру через показ середнього пальця у Верховній Раді. Йому інкримінують хуліганство.
Про це пише пресслужба ДБР.
«У цих діях депутата чітко простежується мета обранця — створити власний медійний та політичний образ, підвищити власну медійну впізнаваність, привернути увагу засобів масової інформації, суспільства та інших політиків до своєї особи», — йдеться у повідомленні.
Також, на думку ДБР, нардеп зловживав своїми повноваженнями під час обговорення кандидатур міністрів.
- Народний депутат Гео Лерос під час засідання Верховної Ради 4 листопада з трибуни показав середній палець, імовірно, президенту Володимиру Зеленському. Фракція «Слуга народу» просить регламентний комітет Ради дати оцінку і винести рішення щодо поведінки Лероса. Комітет рекомендував відсторонити його на 5 засідань.