ДБР оголосило підозру нардепу Леросу за «середній палець» в Раді

Державне бюро розслідувань повідомило нардепу Гео Леросу про підозру через показ середнього пальця у Верховній Раді. Йому інкримінують хуліганство.

Про це пише пресслужба ДБР.

«У цих діях депутата чітко простежується мета обранця — створити власний медійний та політичний образ, підвищити власну медійну впізнаваність, привернути увагу засобів масової інформації, суспільства та інших політиків до своєї особи», — йдеться у повідомленні.

Також, на думку ДБР, нардеп зловживав своїми повноваженнями під час обговорення кандидатур міністрів.