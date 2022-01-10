Президент Казахстану назвав протести «спробою державного перевороту» і заявив про участь у ній «закордонних бойовиків»

«Усі події з початку року становлять ланки одного ланцюга. Деструктивні сили робили спроби розхитати стабільність, учинити безлад. Відбулося якесь тестування держави на предмет її стабільності та міцності. Всі ці дії рішуче припинялися. Але організатори не залишили своїх планів. Як привід вони використали невдоволення населення у низці регіонів зростанням цін на газ. Під ширмою стихійних протестів розгорнулася хвиля масових заворушень. Як за єдиною командою проявилися релігійні радикали, кримінальні елементи, бандити та дрібні хулігани. Йдеться про спробу держперевороту», — сказав він.

Масові протести, які сколихнули Казахстан на початку січня, були спробою державного перевороту у країні.

За словами Токаєва, підготовка до нього тривала довгий час, «рік, два, три — покаже слідство», а дії координувалися з одного центру.

«Спланована операція перейшла у вирішальну фазу. Про це свідчать синхронні напади на будинки регіональної влади, правоохоронних органів, слідчі ізолятори, стратегічні обʼєкти, банки, телеканали. Агресія охопила одночасно 11 регіонів, але основний удар був спрямований проти Алмати. Падіння цього міста відкрило б шлях до захоплення всього густонаселеного півдня Казахстану, а потім і всієї країни», — розповів президент Казахстану.

На його думку, «терористи» розраховували відтягнути на себе правоохоронців, щоб потім завдати удару по столиці Казахстану.