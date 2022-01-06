«Радио Азаттык»: У казахському Алмати силовики відкрили вогонь по натовпу протестувальників — є вбиті та поранені

У Казахстані в місті Алмати силовики, серед яких імовірно є військові, відкрили біглий вогонь з автоматів по протестувальниках на центральній площі Республіки.
Про це повідомляють «Радио Азаттык» і місцеві Telegram-канали, які опублікували відео очевидців.
Журналісти з місця подій передають, що на площі перебували активісти, які раніше брали участь у різних акціях протесту. Приблизно о 15:00 (за Києвом) з боку проспекту Назарбаєва до площі підійшла колона силовиків із бронетехнікою і відкрила вогонь по людях.
За словами представника ініціативної групи зі створення Демократичної партії Айгерим Тулеужанової, на площі переважно перебувала беззбройна молодь. Люди вимагали створення спеціального кризового штабу, відмову від введення військ ОДКБ, відставки уряду, формування тимчасового уряду на чолі з представником громадянського суспільства та формування загонів ополчення для захисту населення від мародерів.
На даний момент відомо про мінімум одного вбитого і пʼятьох поранених активістів. Поранення також отримав журналіст — йому прострелили ногу.
Наразі в Алмати силовики проводять «зачистку», яку керівництво країни називає «антитерористичною».
- У Казахстані з 2 січня продовжуються протести, які спочатку були викликані підвищенням вартості палива у 2—2,5 раза. Вже 4 січня протести почалися по всій країні і переросли у повстання проти правлячого режиму. Демонстранти вимагають відставки уряду.
- З 4 січня в країні розпочалися сутички із силовиками і спроби захоплення адмінбудівель, а президент Казахстану назвав протестувальників «терористами» і запросив допомогу Організації Договору з колективної безпеки. В країну прямують війська з Росії, Вірменії, Білорусі, Киргизстану і Таджикистану. Російські десантники вже прибули до Казахстану.
- Станом на 6 січня під час протестів загинули щонайменше 30 людей. Силовики заявили про затримання близько двох тисяч людей. Близько тисячі звернулися до лікарів, 378 було госпіталізовано, а 62 потрапили до реанімації.