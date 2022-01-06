«Радио Азаттык»: У казахському Алмати силовики відкрили вогонь по натовпу протестувальників — є вбиті та поранені

У Казахстані в місті Алмати силовики, серед яких імовірно є військові, відкрили біглий вогонь з автоматів по протестувальниках на центральній площі Республіки.

Про це повідомляють «Радио Азаттык» і місцеві Telegram-канали, які опублікували відео очевидців.

Журналісти з місця подій передають, що на площі перебували активісти, які раніше брали участь у різних акціях протесту. Приблизно о 15:00 (за Києвом) з боку проспекту Назарбаєва до площі підійшла колона силовиків із бронетехнікою і відкрила вогонь по людях.

За словами представника ініціативної групи зі створення Демократичної партії Айгерим Тулеужанової, на площі переважно перебувала беззбройна молодь. Люди вимагали створення спеціального кризового штабу, відмову від введення військ ОДКБ, відставки уряду, формування тимчасового уряду на чолі з представником громадянського суспільства та формування загонів ополчення для захисту населення від мародерів.

На даний момент відомо про мінімум одного вбитого і пʼятьох поранених активістів. Поранення також отримав журналіст — йому прострелили ногу.

Наразі в Алмати силовики проводять «зачистку», яку керівництво країни називає «антитерористичною».