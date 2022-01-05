У Казахстані — масові протести. Казахи вимагали лише знизити ціни на газ, але тепер хочуть зміни режиму і штурмують адміністрації: онлайн-трансляція

На заході Казахстану, у Мангістауській області з 2 січня тривають протести через підвищення вартості палива у 2—2,5 раза. Тисячі людей вийшли на мітинги, зокрема, у найбільших містах області Жанаозен та Актау — вони першими у країні висловили невдоволення. Демонстранти вимагають уже не тільки знизити ціну на газ удвічі, але й відправити уряд у відставку, викорінити корупцію та кумівство, будувати фабрики і заводи, скоротити безробіття. Попри відставку уряду та зниження цін на газ протести не припинилися, а лише посилилися — тепер активісти штурмують будівлі адміністрацій і борються з поліцією.