В Казахстане — массовые протесты. Казахи требовали только снизить цены на газ, но теперь хотят смены режима и штурмуют администрации: онлайн-трансляция

На западе Казахстана в Мангистауской области со 2 января идут протесты из-за повышения стоимости топлива в 2—2,5 раза. Тысячи людей вышли на митинги, в частности, в крупнейших городах области Жанаозен и Актау, они первыми в стране выразили недовольство. Демонстранты требуют уже не только снизить цену на газ вдвое, но и отправить правительство в отставку, искоренить коррупцию и кумовство, строить фабрики и заводы, сократить безработицу. Несмотря на отставку правительства и снижение цен на газ, протесты не прекратились, а только усилились — теперь активисты штурмуют здания администраций и борются с полицией.