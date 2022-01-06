«Радио Азаттык»: В казахском Алматы силовики открыли огонь по толпе протестующих — есть убитые и раненые

В Казахстане, в городе Алматы силовики, среди которых, вероятно, есть военные, открыли беглый огонь из автоматов по протестующим на центральной площади Республики.

Об этом сообщают «Радио Азаттык» и местные Telegram-каналы, которые опубликовали видео очевидцев.

Журналисты с места событий передают, что на площади находились активисты, ранее принимавшие участие в различных акциях протеста. Примерно в 15:00 (по Киеву) со стороны проспекта Назарбаева к площади подошла колонна силовиков с бронетехникой и открыла огонь по людям.

По словам представителя инициативной группы по созданию Демократической партии Айгерим Тулеужановой, на площади в основном находилась безоружная молодежь. Они требовали создания специального кризисного штаба, отказ от ввода войск ОДКБ, отставки правительства, формирования временного правительства во главе с представителем гражданского общества и формирования отрядов ополчения для защиты населения от мародеров.

На данный момент известно о минимум одном убитом и пяти раненых активистах. Ранения также получил журналист — ему прострелили ногу.

Сейчас в Алматы силовики проводят «зачистку», которую руководство страны называет «антитеррористической».