«Радио Азаттык»: В казахском Алматы силовики открыли огонь по толпе протестующих — есть убитые и раненые

В Казахстане, в городе Алматы силовики, среди которых, вероятно, есть военные, открыли беглый огонь из автоматов по протестующим на центральной площади Республики.
Об этом сообщают «Радио Азаттык» и местные Telegram-каналы, которые опубликовали видео очевидцев.
Журналисты с места событий передают, что на площади находились активисты, ранее принимавшие участие в различных акциях протеста. Примерно в 15:00 (по Киеву) со стороны проспекта Назарбаева к площади подошла колонна силовиков с бронетехникой и открыла огонь по людям.
По словам представителя инициативной группы по созданию Демократической партии Айгерим Тулеужановой, на площади в основном находилась безоружная молодежь. Они требовали создания специального кризисного штаба, отказ от ввода войск ОДКБ, отставки правительства, формирования временного правительства во главе с представителем гражданского общества и формирования отрядов ополчения для защиты населения от мародеров.
На данный момент известно о минимум одном убитом и пяти раненых активистах. Ранения также получил журналист — ему прострелили ногу.
Сейчас в Алматы силовики проводят «зачистку», которую руководство страны называет «антитеррористической».
- В Казахстане со 2 января продолжаются протесты, которые изначально были вызваны повышением стоимости топлива в 2—2,5 раза. Уже 4 января протесты начались по всей стране и переросли в восстание против правящего режима. Демонстранты требуют отправить правительство в отставку.
- С 4 января в стране начались стычки с силовиками и попытки захвата админзданий, а президент Казахстана назвал протестующих «террористами» и запросил помощь Организации Договора по коллективной безопасности. В страну направляются войска из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Российские десантники уже прибыли в Казахстан.
- По состоянию на 6 января в ходе протестов погибли минимум 30 человек. Силовики заявили о задержании около двух тысяч человек. Около тысячи обратились к врачам, 378 были госпитализированы, а 62 попали в реанимацию.