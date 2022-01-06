Протесты в Казахстане: в городах продолжаются незначительные акции, в Алматы идет «зачистка», а правительство заморозило цены

В Казахстане в некоторых городах продолжаются незначительные протесты, однако власти постепенно восстанавливают контроль. Продолжается «зачистка» в городе Алматы.

Об этом пишут местные СМИ.

В городе Алматы продолжаются единичные столкновения с протестующими. В настоящее время войска и правоохранители продолжают «зачистку» улиц города. Многие магазины, торговые центры и банки разграблены.

Точных данных о количестве пострадавших и погибших до сих пор нет. В МВД Казахстана сообщили, что во время столкновений за прошедшие несколько дней погибли по меньшей мере восемь полицейских и военных, еще более 300 получили ранения.

В то же время в ходе «зачистки» улиц Алматы в МВД заявили, что «ликвидировали» десятки якобы мародеров. На видео, которые распространяются в казахских СМИ, видно по меньшей мере одного убитого.