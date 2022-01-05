Президент Казахстана отправил правительство в отставку и ввел государственное регулирование цен на сжиженный газ, дизель и бензин

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев на фоне массовых протестов из-за повышения цен на автомобильный газ отправил в отставку правительство.
Соответствующий указ от 5 января размещен на сайте президента Казахстана.
«Согласно статье 70 Конституции Республики Казахстан, постановляю принять отставку правительства Республики Казахстан», — говорится в документе.
Согласно приказу, временно исполнять обязанности премьер-министра Казахстана будет Алихан Смаилов.
В то же время отмечается, что члены правительства Казахстана будут продолжать выполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства.
Также Токаев поручил ввести государственное регулирование цен на 180 дней на сжиженный газ, дизель и бензин, а также на социально значимые товары.
Тем временем МВД Казахстана сообщило, что в ночь на 5 января в городах Алматы, Шимкент и Тараз митингующие нападали на акиматы (администрации), где были выбиты стекла, двери и нанесены другие убытки, передает Интерфакс-Казахстан.
В беспорядках пострадали 95 полицейских, повреждены 37 служебных автомобилей. Задержаны более 200 человек. По 13 фактам нападений на правоохранителей, на здания государственных органов, хулиганства начаты досудебные расследования.
Информации о количестве пострадавших со стороны протестующих пока нет.
- На западе Казахстана в Мангистауской области со 2 января продолжаются протесты из-за повышения стоимости топлива в 2—2,5 раза. Тысячи людей вышли на митинги, в частности, в крупнейших городах области Жанаозен и Актау, они первыми в стране выразили недовольство.
- Демонстранты требуют уже не только снизить цену на газ вдвое, но отправить правительство в отставку, искоренить коррупцию и кумовство, строить фабрики и заводы, сократить безработицу. Люди скандируют: «Шал кет!» («Долой деда») — это адресовано бывшему президенту страны Нурсултану Назарбаеву, который 29 лет занимал этот пост, а сейчас возглавляет Совет безопасности Казахстана.
- 4 января Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алматы. В Алматы на период чрезвычайного положения ввели комендантский час — с 23:00 до 07:00.