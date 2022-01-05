Президент Казахстана отправил правительство в отставку и ввел государственное регулирование цен на сжиженный газ, дизель и бензин

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев на фоне массовых протестов из-за повышения цен на автомобильный газ отправил в отставку правительство.

Соответствующий указ от 5 января размещен на сайте президента Казахстана.

«Согласно статье 70 Конституции Республики Казахстан, постановляю принять отставку правительства Республики Казахстан», — говорится в документе.

Согласно приказу, временно исполнять обязанности премьер-министра Казахстана будет Алихан Смаилов.

В то же время отмечается, что члены правительства Казахстана будут продолжать выполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства.

Также Токаев поручил ввести государственное регулирование цен на 180 дней на сжиженный газ, дизель и бензин, а также на социально значимые товары.

Тем временем МВД Казахстана сообщило, что в ночь на 5 января в городах Алматы, Шимкент и Тараз митингующие нападали на акиматы (администрации), где были выбиты стекла, двери и нанесены другие убытки, передает Интерфакс-Казахстан.

В беспорядках пострадали 95 полицейских, повреждены 37 служебных автомобилей. Задержаны более 200 человек. По 13 фактам нападений на правоохранителей, на здания государственных органов, хулиганства начаты досудебные расследования.

Информации о количестве пострадавших со стороны протестующих пока нет.