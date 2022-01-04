Протесты в Казахстане: полиция задерживает митингующих, в городах отключают интернет

В Казахстане протесты против повышения цен на сжиженный нефтяной газ, которым заправляют автомобили большинство жителей страны, вспыхнули в ряде городов, власти также отключают мессенджеры и мобильный интернет.
Об этом пишет «Радио Свобода».
В городе Актобе водители автомобилей, передвигающихся на сжиженном газе, прорвали оцепление и прошли к зданию областного акимата. Основные требования протестующих: снижение цены на сжиженный газ в два раза — с 120 тенге (7,5 грн) до 50 тенге (3,1 грн) — и уход бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики.
Полиция сначала заблокировала проезд перед акиматом, после чего водители оставили машины и продолжили двигаться пешком. Они прорвали металлические ограждения и ряды полиции, затем преодолели оставшиеся два километра до акимата, по пути призывая прохожих присоединяться к протесту. Спустя некоторое время этой группе протестующих удалось соединиться с другой, собиравшейся возле акимата. Полиция задержала около 50 демонстрантов. Мобильный интернет в этом месте был недоступен.
В итоге, как пишет интернет-издание ZTB, владельцы заправок в Актобе согласились снизить стоимость газа до 50 тенге.
Также столкновениями и задержаниями сопровождаются протесты в столице страны Нур-Султане и городе Шымкент. Правоохранители не пускают людей к зданиям органов власти, в городах также отключен мобильный интернет. Во время задержаний митингующие выкрикивали «Назарбаев, кет!» («Назарбаев, уходи!») и «Мы за Мангистау!»
Митинги также проходят в Таразе, Костанае, Уральске, Атырау, Караганде и других городах.
- На западе Казахстана, в Мангистауской области третий день подряд продолжаются протесты: с 1 января закупки сжиженного нефтяного газа в стране стали целиком проводиться на бирже по рыночным ценам на основе баланса спроса и предложения. Это повысило стоимость топлива в 2—2,5 раза. Протесты в регионе начались 2 января. Митинги продолжаются, в частности, в крупнейших городах области Жанаозен и Актау — они первыми в стране выразили недовольство. В ночь на вторник, 4 января, люди провели ночь в палатках на центральных площадях — по словам очевидцев, на протесты вышли тысячи людей.
- Демонстранты требуют уже не только снизить цену на газ вдвое, но и отправить правительство в отставку, искоренить коррупцию и кумовство, строить фабрики и заводы, сократить безработицу. Люди скандируют: «Шал кет!» («Долой деда») — это адресовано бывшему президенту страны Нурсултану Назарбаеву, который 29 лет занимал этот пост, а сейчас возглавляет Совет безопасности Казахстана.