Протесты в Казахстане: полиция задерживает митингующих, в городах отключают интернет

В Казахстане протесты против повышения цен на сжиженный нефтяной газ, которым заправляют автомобили большинство жителей страны, вспыхнули в ряде городов, власти также отключают мессенджеры и мобильный интернет.

Об этом пишет «Радио Свобода».

В городе Актобе водители автомобилей, передвигающихся на сжиженном газе, прорвали оцепление и прошли к зданию областного акимата. Основные требования протестующих: снижение цены на сжиженный газ в два раза — с 120 тенге (7,5 грн) до 50 тенге (3,1 грн) — и уход бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики.

Полиция сначала заблокировала проезд перед акиматом, после чего водители оставили машины и продолжили двигаться пешком. Они прорвали металлические ограждения и ряды полиции, затем преодолели оставшиеся два километра до акимата, по пути призывая прохожих присоединяться к протесту. Спустя некоторое время этой группе протестующих удалось соединиться с другой, собиравшейся возле акимата. Полиция задержала около 50 демонстрантов. Мобильный интернет в этом месте был недоступен.

В итоге, как пишет интернет-издание ZTB, владельцы заправок в Актобе согласились снизить стоимость газа до 50 тенге.

Также столкновениями и задержаниями сопровождаются протесты в столице страны Нур-Султане и городе Шымкент. Правоохранители не пускают людей к зданиям органов власти, в городах также отключен мобильный интернет. Во время задержаний митингующие выкрикивали «Назарбаев, кет!» («Назарбаев, уходи!») и «Мы за Мангистау!»

Митинги также проходят в Таразе, Костанае, Уральске, Атырау, Караганде и других городах.