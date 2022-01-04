Протестующие в Казахстане добились результата — власти снизят цены на газ. Но пока в одной области

В Казахстане протестующие добились результата. Власти согласились снизить цены на газ до даже меньшего уровня, чем раньше.
Об этом сообщают издания Sputnik и ZTB.
Переговоры между протестующими и представителями местных властей состоялись в городе Актау — столице Мангистауской области. После этого на площади объявили их результаты – цены на газ в регионе снизят до 50 тенге (3,14 грн) за литр. До 2022 года цена на газ была даже выше – 60 тенге (3,76 грн).
Кроме того, протестующим дали гарантии непривлечения к ответственности. Стороны договорились о том, что все вопросы будут и дальше решать в формате диалога с властью.
Однако протесты уже перекинулись на другие казахские регионы. К тому же во время акций звучали и политические требования. Президент страны Касым-Жомарт Токаев уже анонсировал на 5 января проведение совещания по поводу социально-экономической ситуации в стране.
- На западе Казахстана, в Мангистауской области, третий день подряд продолжаются протесты: в стране с 1 января 2022 года цена на газ выросла на 100%. Протесты в регионе начались 2 января. Митинги продолжаются, в частности, в крупнейших городах области Жанаозен и Актау — они первыми в стране выразили недовольство. В ночь на вторник, 4 января, люди провели ночь в палатках на центральных площадях – по словам очевидцев, на протесты вышли тысячи человек.
- Демонстранты требуют уже не только снизить цену на газ вдвое: со 120 тенге ($0,27 или 7,36 гривны) до 60 ($0,13 или 3,55 гривны), но и отправить правительство в отставку, искоренить коррупцию и кумовство, строить фабрики и заводы, сократить безработицу. Люди скандируют: «Шал кет!» («Долой деда») — это адресовано бывшему президенту страны Нурсултану Назарбаеву, который 29 лет занимал этот пост, а сейчас возглавляет Совет безопасности Казахстана.