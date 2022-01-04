Протестующие в Казахстане добились результата — власти снизят цены на газ. Но пока в одной области

В Казахстане протестующие добились результата. Власти согласились снизить цены на газ до даже меньшего уровня, чем раньше.

Об этом сообщают издания Sputnik и ZTB.

Переговоры между протестующими и представителями местных властей состоялись в городе Актау — столице Мангистауской области. После этого на площади объявили их результаты – цены на газ в регионе снизят до 50 тенге (3,14 грн) за литр. До 2022 года цена на газ была даже выше – 60 тенге (3,76 грн).

Кроме того, протестующим дали гарантии непривлечения к ответственности. Стороны договорились о том, что все вопросы будут и дальше решать в формате диалога с властью.

Однако протесты уже перекинулись на другие казахские регионы. К тому же во время акций звучали и политические требования. Президент страны Касым-Жомарт Токаев уже анонсировал на 5 января проведение совещания по поводу социально-экономической ситуации в стране.