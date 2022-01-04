Протестувальники в Казахстані досягли результату — влада знизить ціни на газ. Але поки в одній області

У Казахстані протестувальники досягли результату. Влада погодилася знизити ціни на газ до навіть меншого рівня, ніж було раніше.

Про це повідомляють видання Sputnik і ZTB.

Перемовини між протестувальниками та представниками місцевої влади відбулися в місті Актау — столиці Мангістауської області. Після цього на площі оголосили її результати — ціни на газ у регіоні знизять до 50 тенге (3,14 гривні) за літр. До 2022 року ціна на газ була навіть вищою — 60 тенге (3,76 гривні).

Також протестувальникам гарантували непритягнення до відповідальності. Сторони домовилися, що всі питання будуть і надалі вирішувати у форматі діалогу з владою.

Однак протести вже перекинулися на інші казахські регіони. До того ж під час акцій лунали й політичні вимоги. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв вже анонсував на 5 січня проведення наради щодо соціально-економічної ситуації у країні.