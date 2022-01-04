Протестувальники в Казахстані досягли результату — влада знизить ціни на газ. Але поки в одній області

У Казахстані протестувальники досягли результату. Влада погодилася знизити ціни на газ до навіть меншого рівня, ніж було раніше.
Про це повідомляють видання Sputnik і ZTB.
Перемовини між протестувальниками та представниками місцевої влади відбулися в місті Актау — столиці Мангістауської області. Після цього на площі оголосили її результати — ціни на газ у регіоні знизять до 50 тенге (3,14 гривні) за літр. До 2022 року ціна на газ була навіть вищою — 60 тенге (3,76 гривні).
Також протестувальникам гарантували непритягнення до відповідальності. Сторони домовилися, що всі питання будуть і надалі вирішувати у форматі діалогу з владою.
Однак протести вже перекинулися на інші казахські регіони. До того ж під час акцій лунали й політичні вимоги. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв вже анонсував на 5 січня проведення наради щодо соціально-економічної ситуації у країні.
- На заході Казахстану, у Мангістауській області третій день поспіль тривають протести: у країні з 1 січня 2022 року ціна на газ зросла на 100%. Протести в регіоні почалися 2 січня. Мітинги тривають, зокрема, у найбільших містах області Жанаозен і Актау — вони перші у країні висловили невдоволення. У ніч на вівторок, 4 січня, люди провели ніч у палатках на центральних площах — за словами очевидців, на протести вийшли тисячі людей.
- Демонстранти вимагають вже не тільки знизити ціну на газ удвічі: зі 120 тенге ($0,27, або 7,36 гривні) до 60 ($0,13, або 3,55 гривні), але й відправити уряд у відставку, викорінити корупцію і кумівство, будувати фабрики та заводи, скоротити безробіття. Люди скандують: «Шал кет!» («Геть діда») — це адресовано колишньому президенту країни Нурсултану Назарбаєву, який 29 років обіймав цю посаду, а тепер очолює Раду безпеки Казахстану.