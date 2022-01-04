У Казахстані третій день поспіль тривають протести. З нового року там удвічі подорожчав газ

На заході Казахстану, у Мангістауській області третій день поспіль тривають протести: у країні з 1 січня 2022 року ціна на газ зросла на 100%.

Про це повідомляє казахська служба «Радіо Свобода».

Протести в регіоні почалися 2 січня. Мітинги тривають, зокрема, у найбільших містах області Жанаозен і Актау — вони перші у країні висловили невдоволення. У ніч на вівторок, 4 січня, люди провели ніч у палатках на центральних площах — за словами очевидців, на протести вийшли тисячі людей. Туди зʼїжджаються й мешканці сусідніх містечок.

Уранці 4 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив у Twitter, що до міста Актау прилітела урядова комісія та «приступила до роботи». Демонстрантів він закликав до «відповідальності та готовності до діалогу».

Пізніше протести почались у столиці Казахстану Нур-Султані та в місті Шимкент — 4 січня на мітінгах поліція затримала щонайменше трьох і десятьох людей відповідно. Крім цього, в Алматі 4 січня перекрили площу Республіки, мобільний інтернет обмежений. Поліція не пропускає людей на площу, що викливає у громадян додаткове невдоволення.

Казахський журналіст Махамбет Абжан публікує у Telegram відео та повідомляє, що в Актобе протестувальники перекрили головний залізничний переїзд: стоять як потяги, так і машини.

Демонстранти вимагають вже не тільки знизити ціну на газ удвічі: зі 120 тенге ($0,27, або 7,36 гривні) до 60 ($0,13, або 3,55 гривні), але й відправити уряд у відставку, викорінити корупцію і кумівство, будувати фабрики та заводи, скоротити безробіття. Люди скандують: «Шал кет!» («Геть діда») — це адресовано колишньому президенту країни Нурсултану Назарбаєву, який 29 років обіймав цю посаду.

2 січня Міністерство енергетики Казахстану прокоментувало зростання цін на скраплений газ: країна перейшла на електронні торги, аби збалансувати ціну на скраплений нафтовий газ на основі попиту та пропозиції. До переходу на електронні торгові майданчики ціна на цей вид палива «була збитковою для виробників, тому що його відпускали за ціною, нижчою за собівартість».