Протести в Казахстані: поліція затримує мітингувальників, у містах відключають інтернет

У Казахстані протести проти підвищення цін на скраплений нафтовий газ, який має високий попит серед мешканців країни, спалахнули у низці міст, влада також відключає месенджери та мобільний інтернет.

Про це пише «Радіо Свобода».

У місті Актобе водії автомобілів, що пересуваються на зрідженому газі, прорвали оточення та пройшли до будівлі обласного акимату. Основні вимоги протестувальників: зниження ціни на скраплений газ вдвічі — зі 120 тенге (7,5 грн) до 50 тенге (3,1 грн) — і відхід колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва з політики.

Поліція спочатку заблокувала проїзд перед акиматом, після чого водії залишили машини та продовжили рухатися пішки. Вони прорвали металеві огорожі та ряди поліції, потім подолали два кілометри до акимату, дорогою закликаючи перехожих долучатися до протесту. Через деякий час цій групі протестувальників вдалося зʼєднатися з іншою, яка збиралася біля акимату. Поліція затримала близько 50 демонстрантів. Мобільний інтернет тут був недоступний.

У результаті, як пише інтернет-видання ZTB, власники заправок в Актобе погодилися зменшити вартість газу до 50 тенге.

Також зіткненнями та затриманими супроводжуються протести у столиці країни Нур-Султані та місті Шимкент. Правоохоронці не пускають людей до будівель органів влади, у містах також вимкнено мобільний інтернет. Під час затримань мітингувальники вигукували «Назарбаєв, кет!» («Назарбаєв, йди!») та «Ми за Мангістау!» Мітинги також відбуваються у Таразі, Костанаї, Уральську, Атирау, Караганді та інших містах.