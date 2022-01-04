Протесты в Казахстане: президент ввел чрезвычайное положение в двух регионах, в частности — в Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне массовых протестов из-за повышения цен на автомобильный газ в стране ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алматы.

Об этом сообщает Интерфакс-Казахстан.

Сообщается, что режим продлится с 1:30 (21:30 по Киеву) 5 января до полуночи 19 января. В Алма-Ате на период чрезвычайного положения вводится комендантский час с 23:00 до 7:00.

Меры приняты «в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан». Ранее Токаев обратился к митингующим с заявлением, в котором призвал их «не следовать провокациям изнутри и извне». Также казахский лидер подчеркнул, что «власть не падет», но необходим диалог, а также заявил, что все законные требования протестующих будут учтены.

Во вторник в Алматы около 1000 человек собралось на площади Республики, где громили полицейские машины. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Большое количество правоохранителей оцепили здание городского акимата (администрация). В районе находится очень много полиции, представителей СОБР, спецназа.