Протесты в Казахстане: президент ввел чрезвычайное положение в двух регионах, в частности — в Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне массовых протестов из-за повышения цен на автомобильный газ в стране ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алматы.
Об этом сообщает Интерфакс-Казахстан.
Сообщается, что режим продлится с 1:30 (21:30 по Киеву) 5 января до полуночи 19 января. В Алма-Ате на период чрезвычайного положения вводится комендантский час с 23:00 до 7:00.
Меры приняты «в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан». Ранее Токаев обратился к митингующим с заявлением, в котором призвал их «не следовать провокациям изнутри и извне». Также казахский лидер подчеркнул, что «власть не падет», но необходим диалог, а также заявил, что все законные требования протестующих будут учтены.
Во вторник в Алматы около 1000 человек собралось на площади Республики, где громили полицейские машины. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Большое количество правоохранителей оцепили здание городского акимата (администрация). В районе находится очень много полиции, представителей СОБР, спецназа.
- На западе Казахстана, в Мангистауской области третий день подряд продолжаются протесты: с 1 января закупки сжиженного нефтяного газа в стране стали целиком проводиться на бирже по рыночным ценам на основе баланса спроса и предложения. Это повысило стоимость топлива в 2—2,5 раза. Протесты в регионе начались 2 января. Митинги продолжаются, в частности, в крупнейших городах области Жанаозен и Актау — они первыми в стране выразили недовольство. В ночь на вторник, 4 января, люди провели ночь в палатках на центральных площадях — по словам очевидцев, на протесты вышли тысячи людей.
- Демонстранты требуют уже не только снизить цену на газ вдвое, но и отправить правительство в отставку, искоренить коррупцию и кумовство, строить фабрики и заводы, сократить безработицу. Люди скандируют: «Шал кет!» («Долой деда») — это адресовано бывшему президенту страны Нурсултану Назарбаеву, который 29 лет занимал этот пост, а сейчас возглавляет Совет безопасности Казахстана.