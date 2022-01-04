Протести в Казахстані: президент запровадив надзвичайний стан у двох регіонах, зокрема — в Алмати

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на тлі масових протестів через підвищення цін на автомобільний газ у країні запровадив режим надзвичайного стану в Мангістауській області та Алмати.
Про це повідомляє Интерфакс-Казахстан.
Повідомляється, що режим триватиме з 1:30 (21:30 за Києвом) 5 січня до півночі 19 січня. В Алмати на період надзвичайного стану запроваджується комендантська година з 23:00 до 7:00.
Заходи вжито «з метою забезпечення громадської безпеки, відновлення законності та правопорядку, захисту прав та свобод громадян». Раніше Токаєв звернувся до мітингувальників із заявою, в якій закликав їх «не наслідувати провокації зсередини та ззовні». Також казахський лідер наголосив, що «влада не впаде», але потрібен діалог, а також заявив, що всі законні вимоги протестувальників будуть враховані.
У вівторок в Алмати близько 1000 людей зібралося на площі Республіки, де громили поліцейські машини. Силовики застосували сльозогінний газ та світлошумові гранати. Багато правоохоронців оточили будівлю міського акимату (адміністрація). У районі дуже багато поліції, представників спецпідрозділів швидкого реагування та спецвійська.
- На заході Казахстану, у Мангістауській області третій день поспіль тривають протести: з 1 січня закупівлі зрідженого нафтового газу в країні стали повністю проводитися на біржі за ринковими цінами на основі балансу попиту та пропозиції. Це підвищило вартість палива у 2—2,5 раза. Протести у регіоні розпочалися 2 січня. Мітинги продовжуються, зокрема, у найбільших містах області Жанаозен та Актау — вони першими в країні висловили невдоволення. У ніч проти вівторка, 4 січня, люди провели ніч у наметах на центральних площах — за словами очевидців, на протести вийшли тисячі людей.
- Демонстранти вимагають уже не тільки знизити ціну на газ удвічі, а й відправити уряд у відставку, викорінити корупцію та кумівство, будувати фабрики і заводи, скоротити безробіття. Люди скандують: «Шал кет!» («Геть діда») — це адресовано колишньому президентові країни Нурсултану Назарбаєву, який 29 років обіймав цю посаду, а зараз очолює Раду безпеки Казахстану.