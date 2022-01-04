Протести в Казахстані: президент запровадив надзвичайний стан у двох регіонах, зокрема — в Алмати

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на тлі масових протестів через підвищення цін на автомобільний газ у країні запровадив режим надзвичайного стану в Мангістауській області та Алмати.

Про це повідомляє Интерфакс-Казахстан.

Повідомляється, що режим триватиме з 1:30 (21:30 за Києвом) 5 січня до півночі 19 січня. В Алмати на період надзвичайного стану запроваджується комендантська година з 23:00 до 7:00.

Заходи вжито «з метою забезпечення громадської безпеки, відновлення законності та правопорядку, захисту прав та свобод громадян». Раніше Токаєв звернувся до мітингувальників із заявою, в якій закликав їх «не наслідувати провокації зсередини та ззовні». Також казахський лідер наголосив, що «влада не впаде», але потрібен діалог, а також заявив, що всі законні вимоги протестувальників будуть враховані.

У вівторок в Алмати близько 1000 людей зібралося на площі Республіки, де громили поліцейські машини. Силовики застосували сльозогінний газ та світлошумові гранати. Багато правоохоронців оточили будівлю міського акимату (адміністрація). У районі дуже багато поліції, представників спецпідрозділів швидкого реагування та спецвійська.